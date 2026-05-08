08 мая, 10:21

График работы соцучреждений Москвы изменится с 8 по 10 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

График работы социальных учреждений в Москве изменится с 8 по 10 мая. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Например, прием пациентов в поликлиниках будет вестись в сокращенном формате, но с обязательным присутствием дежурных врачей. 9 и 10 мая взрослые поликлиники будут работать с 09:00 до 16:00, а 11 мая – с 09:00 до 18:00.

Детские поликлиники будут оказывать помощь на дому 9 и 10 мая с 09:00 до 15:00, при этом вызвать специалиста можно будет по номеру 122. 11 мая можно будет вызвать врача или прийти в поликлинику самостоятельно с 09:00 до 15:00.

Детские и взрослые травматологические пункты продолжат работу в обычном режиме, как и молочно-раздаточные пункты. Дежурные аптеки будут работать круглосуточно.

Школы и колледжи не будут работать 11 мая, при этом график работы центров дополнительного образования можно увидеть на сайтах организаций. Читальные залы Главархива Москвы, в свою очередь, будут работать 8 мая с 09:30 до 14:30, а с 9 по 11 мая будут закрыты.

Горячие линии Москвы продолжат работу в обычном режиме в праздничные дни, поэтому жители города смогут узнать о государственных услугах и сервисах, расписании работы городского транспорта, уточнить режим работы парковок и многое другое. В любое время можно использовать электронные услуги и сервисы, например в приложениях "Госуслуги Москвы", "Электронный дом Москва" и "Моя Москва".

В майские праздники будут закрыты центры занятости населения "Моя работа", "Моя карьера" и центр "Профессии будущего", а также семейные центры и реабилитационные учреждения. В центрах московского долголетия выходные запланированы на 9 и 11 мая, в другие дни учреждения будут работать по стандартному графику: в воскресенье – только флагманские, в субботу – остальные.

Круглосуточно работают телефоны 051 (с городского) и 8 (495) 051 (с мобильного) – по ним можно позвонить при необходимости предоставления экстренной социальной или психологической помощи, а также в случае жестокого обращения.

Центры госуслуг не будут принимать заявителей 9 мая, в остальные дни расписание остается неизменным. Однако графики работы сотрудников ведомств, ведущих приемы на территории центров "Мои документы", могут различаться.

Центр поддержки участников СВО и членов их семей не будет работать 9, 10 и 11 мая, но в другие даты принимает посетителей по обычному графику.

В обычном режиме принимать пациентов продолжат большинство государственных ветеринарных клиник. Кроме того, круглосуточно будет работать контакт-центр госветслужбы, с которым можно связаться по номеру 8 (495) 612⁠-12⁠-12, служба ветеринарной помощи на дому и Мосветстанция.

Изменения затронут, например, нижегородский ветучасток в ЮВАО – он не будет работать 9 и 11 мая. В День Победы не будут принимать в ветучастках в Первомайском и Солнцевском, а также "Кленово", "Птичное", "Саларьево", "Щербинка". Подробный график работы госветклиник можно узнать на сайте ГБУ "Мосветобъединение".

Дворцы бракосочетания и офисы ЗАГС в центрах "Мои документы" 8 мая будут работать с 09:00 до 17:00, в режиме предпраздничного сокращенного дня, и будут закрыты 9, 10 и 11 мая. Однако подать заявление на регистрацию брака можно через портал "Госуслуги" и mos.ru.

Парковки в майские праздники будут бесплатными, оставить автомобиль в том числе на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах с динамическим тарифом можно будет 9 и 11 мая. Бесплатная парковка будет доступна в том числе 10 мая, за исключением зон с динамическим тарифом и улиц, где час парковки стоит 380, 450 или 600 рублей. В обычном режиме будут работать парковки со шлагбаумом.

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) совместно с Московской железной дорогой (МЖД) назначит 50 дополнительных поездов в дни майских праздников, а также внесет ряд изменений в график движения.

Пригородные поезда Московского транспортного узла (МТУ) будут работать по расписанию пятницы 8 мая, по расписанию субботы – 9 и 10 мая, по расписанию воскресенья – 11 мая, а по расписанию понедельника – 12 мая.

В числе дополнительных поездов 9, 10 и 11 мая – № 7012/7011/7021 Москва – Муравьево и № 7024/7018/7017 Муравьево – Москва, а также:

  • № 7031 Москва (Курский вокзал) – Тула-1 – 9, 10 и 11 мая;
  • № 7032 Тула-1 – Москва (Курский вокзал) – 9, 10 и 11 мая;
  • № 7021 Рязань-1 – Москва (Казанский вокзал) – 12 мая;
  • № 7083/7084 Москва (Площадь трех вокзалов) – Владимир – 10 и 11 мая;
  • № 7103/7104 Железнодорожная – Москва (Площадь трех вокзалов) – 10 и 11 мая;
  • № 7079/7080 Владимир – Москва (Площадь трех вокзалов) – 9 и 11 мая;
  • № 7007/7008 Москва (Киевский вокзал) – Калуга-1 – 9 мая;
  • № 7023/7024 Калуга-1 – Москва (Киевский вокзал) – 9 мая;
  • № 7184 Нара – Москва (Киевский вокзал) – 9 мая.

Фирменный экспресс № 7093 Москва – Калуга-1 назначен 8 мая вместо экспресса без указания № 7191 Москва – Малоярославец. Он будет отправляться в 20:35, при этом он отличается тем, что билеты на него продаются с указанием места.

Помимо этого, было восстановлено движение восьми поездов летнего периода, таких как:

  • № 6343 Москва (Киевский вокзал) – Малоярославец, по пятницам (с 24 апреля);
  • № 6772, 6776, 6773, 6775 Калуга-1 – Ферзиково, по выходным дням (с 25 апреля);
  • № 7084 Москва (Площадь трех вокзалов) – Владимир, по субботам (с 25 апреля);
  • № 7103 Железнодорожная – Москва (Площадь трех вокзалов), по субботам (с 25 апреля);
  • № 7051 Рязань-2 – Москва (Казанский вокзал), по воскресеньям (с 26 апреля).

Расписание также изменится в региональных центрах. Информация будет опубликована в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК" и на официальном сайте компании.

Ранее сообщалось, что 9 мая изменится работа транспорта, парковок и движения на улицах Москвы. Например, с 05:00 и до окончания мероприятий будет перекрыт ряд дорог в центре. Ограничения коснутся улиц Тверской, Моховой, Большой Никитской и Петровки.

