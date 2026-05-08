Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 09:14

Транспорт

Москвичам накануне 9 мая посоветовали выезжать за город после 21:00

Фото: 123RF.com/lzflzf

Накануне 9 мая водителям лучше выезжать из Москвы до 13:00 или после 21:00. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В ведомстве напомнили, что 8 мая рабочий день будет коротким. Вечерний разъезд начнется около 16:00. Кроме того, во второй половине дня возможен дождь.

Работа транспорта, парковок и движение на улицах города изменится 9 мая. В частности, с 05:00 и до окончания праздничных мероприятий будут перекрыты несколько улиц в центре Москвы. Ограничения затронут Тверскую, Моховую, Большую Никитскую улицы, а также улицу Петровку.

Более того, для проезда закроют несколько набережных – Гончарную, Садовническую, Москворецкую, Кремлевскую, Котельническую, Устьинскую, Подгорскую, Софийскую, Раушскую, Болотную, Пречистенскую и Кадашевскую.

Поезда на МЦД-2 будут ходить с увеличенными интервалами 9, 10 и 11 мая

Читайте также


транспортгород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика