08 мая, 09:02

Безопасность

МВД предупредило о мошеннических ботах в Telegram Mini Apps

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Мошенники реализуют обманные схемы при помощи Telegram Mini Apps прямо внутри мессенджера. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"В пакетные предложения входят готовые боты, домены, шаблоны, а также механизмы слежки и автоматизации", – сказали в управлении.

Исследователи выявили инфраструктуру Femitbot, насчитывающую свыше 146 ботов, групп и каналов, более 100 идентификаторов для отслеживания пользователей и порядка 30 подделываемых брендов.

В ведомстве пояснили, что жертв чаще всего завлекают обещаниями розыгрышей или пассивного дохода, демонстрируют фальшивые цифры на балансе, VIP-статусы и таймеры. При этом, когда человек пытается вывести мнимый заработок, ему предлагают либо внести депозит, либо привести новых участников.

Все взаимодействие выглядит максимально естественно, так как боты встроены в знакомый интерфейс Telegram, а авторизация через аккаунт порождает у человека ложное чувство безопасности.

В МВД добавили, что в качестве приманки используются темы онлайн-казино, криптовалют, инвестиций, ИИ-сервисов, стриминговых платформ и подработки. Среди брендов, под которые маскируются мошенники, – Netflix, Binance, OKX, MoonPay и NVIDIA.

Ранее стало известно, что мошенники распространяют в России флешки с вредоносным программным обеспечением. Их оставляют возле офисов, в лифтах и на парковках бизнес-центров. Обычно на флешке находится файл, замаскированный под документ или фото. В дальнейшем он автоматически запускает вредоносную программу.

