Пожар в здании техстанции в Каспийске начался с загоревшегося автомобиля

Возгорание в здании технической станции в Каспийске началось с автомобиля, который загорелся внутри, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

Местная администрация добавила, что огонь перекинулся с машины на здание, а также уточнила, что заправка не горела. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

В ГУ МЧС по региону отметили, что пожар был потушен в 16:30 по московскому времени. Тушение осложняли легковоспламеняющиеся и горючие вещества.

По данным ведомства, спасатели не допустили распространения огня на заправку, предотвратили взрыв автоцистерны с пропаном и переход огня на рядом стоящие здания.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул на автозаправочной станции Fuel-1 в дагестанском Каспийске. Предварительно, огонь охватил около 250 квадратных метров и распространился на техническое здание, а также автоцистерну объемом 20 кубических метров рядом с автозаправочным комплексом.