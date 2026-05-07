Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 16:25

Город

На портале mos.ru заработал сервис для проверки графика отключения горячей воды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале mos.ru появился онлайн-сервис, с помощью которого можно узнать график отключения горячей воды в Москве.

Водоснабжение отключают с мая по август включительно для подготовки коммуникаций к новому отопительному сезону. Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков назвал это необходимой мерой для качественного проведения гидравлических испытаний теплосетей, так как общая протяженность тепловых сетей в столице составляет более 19 тысяч километров.

"В настоящее время максимальный срок отключения горячей воды составляет 10 дней. Совсем не отключать ее нельзя, так как любой системе для ее нормального функционирования необходимы профилактические работы. <...> В общей сложности подготовим к осенне-зимнему периоду более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов", – добавил Бирюков.

В столичном департаменте информационных технологий уточнили, что сервис проверки графика открывается ежегодно. С 2018 года сервисом воспользовались более 23,2 миллиона раз.

Чтобы увидеть точные сроки отключения воды, необходимо указать адрес дома в онлайн-сервисе. Также посмотреть график можно в приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы" во вкладке "Услуги".

Пользователи mos.ru могут заранее подписаться на уведомления. Для этого необходимо добавить в личный кабинет свой полный адрес, в разделе "Профиль" найти "Настройку подписок" и выбрать подраздел "ЖКУ". Там в строке "Отключение горячей воды" нужно отметить желаемый способ информирования – электронную почту или пуш-уведомление.

Кроме того, москвичи могут узнать график по телефонам единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777⁠-77⁠-77, единого диспетчерского центра +7 495 539⁠-53⁠-53 или на горячей линии по регистрации показаний индивидуальных приборов учета +7 (495) 539⁠-25⁠-25, а также на сайте единой теплоснабжающей компании ПАО "МОЭК".

В столице 6 мая началось отключение отопления в связи с достижением необходимых температурных значений. Специалистам предстоит перекрыть подачу тепла более чем в 74 тысячах зданий, из которых свыше 34 тысяч – жилые.

Данный процесс проводится поэтапно. В первую очередь идут промышленные и административные объекты, затем – жилые дома, школы и детские сады, а в самом конце – больницы.

Москвичам начали приходить уведомления об отключении горячей воды

Читайте также


городЖКХ

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика