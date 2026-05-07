07 мая, 15:15

Общество

7 мая в Москве стало самым теплым днем с начала года

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Четверг, 7 мая, стал самым теплым днем в Москве с начала 2026 года, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

К полудню температура на метеостанции ВДНХ достигла 27,4 градуса, что на 2,3 градуса больше предыдущего рекорда тепла, который был зарегистрирован 5 мая.

В дальнейшем воздух продолжил нагреваться. Температура поднялась до 29 градусов, добавил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев. В беседе с РИА Новости он напомнил, что рекордная суточная температура 7 мая составляет 29,2 градуса – такие значения фиксировали в 1967 году.

Тем не менее температура уже пошла на спад, поэтому обновить суточный рекорд не получится, добавил Голубев. При этом самые высокие показатели фиксировалась в мае 2007 года. Тогда столбики термометров достигли отметки в 33,2 градуса.

Леус подтвердил, что существенно температура в городе уже не увеличится, так как в небе началось формирование кучево-дождевых облаков, которые сдержат прогрев. Кроме того, на западе Подмосковья прогремели грозы, которые уже через один или два часа доберутся до столицы.

Ранее из-за грозы, дождя и ветра в московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности. Позже, 8 мая, в город придут легкие "черемуховые холода" без снега, заморозков и ветра. Продлятся они всего несколько суток и уже с наступлением новой недели, 11–17 мая, перетекут в умеренное майское тепло.

обществопогодагород

