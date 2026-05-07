Агентство "Москва": 1 человек пострадал в ДТП у пересечения МКАД и улицы Павла Фитина

Один человек пострадал в ДТП с двумя грузовиками у пересечения МКАД и улицы Павла Фитина, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на свой источник.

Авария произошла на внешней стороне 38-го километра МКАД. Отмечается, что один человек оказался зажат в автомобиле, его извлекают специалисты.

Движение в районе ДТП перекрыто по двум полосам, добавил источник.

Ранее автобус на востоке столицы насмерть сбил женщину-пешехода, которая шла по территории стоянки общественного транспорта. ДТП произошло возле дома 2А по Кусковской улице в районе Перово. Сотрудники Госавтоинспекции и следователи выясняют обстоятельства происшествия.

