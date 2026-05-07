ФСБ задержала жителя Ярославля за сбор и передачу данных об участниках СВО

Оперативники задержали жителя Ярославля за сбор и передачу информации об участниках СВО. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

По данным службы, россиянин инициативно установил контакт с представителем спецслужб Украины и по его заданию собирал и передавал сведения о российских военнослужащих.

Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Кировский районный суд Ярославля отправил фигуранта под стражу.

Ранее суд приговорил жителя Костромы к 20 годам лишения свободы по делу о госизмене и участии в деятельности террористической организации. 4 года осужденный проведет в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима.

Как выяснило следствие, мужчина по собственной воле связался с представителем запрещенной в РФ украинской террористической организации через мессенджер. В ходе общения он согласился передавать фотографии и видеозаписи, а также помогать в деятельности, направленной против безопасности России.