07 мая, 10:05Происшествия
ФСБ задержала жителя Ярославля за сбор и передачу данных об участниках СВО
Фото: depositphotos/Grigorenko
Оперативники задержали жителя Ярославля за сбор и передачу информации об участниках СВО. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.
По данным службы, россиянин инициативно установил контакт с представителем спецслужб Украины и по его заданию собирал и передавал сведения о российских военнослужащих.
Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Кировский районный суд Ярославля отправил фигуранта под стражу.
Ранее суд приговорил жителя Костромы к 20 годам лишения свободы по делу о госизмене и участии в деятельности террористической организации. 4 года осужденный проведет в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима.
Как выяснило следствие, мужчина по собственной воле связался с представителем запрещенной в РФ украинской террористической организации через мессенджер. В ходе общения он согласился передавать фотографии и видеозаписи, а также помогать в деятельности, направленной против безопасности России.
Теракт против руководителей Роскомнадзора предотвратила ФСБ