06 мая, 20:11

Спорт

Финальный матч "Пути регионов" Кубка России по футболу начался в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Финальный матч "Пути регионов" Кубка России по футболу начался в Москве.

Встреча между московскими футбольными клубами "Спартак" и ЦСКА проходит на "Лукойл Арене". Матч начался в 20:00 по московскому времени. Согласно данным сайта Российской Премьер-лиги (РПЛ), стадион вмещает 44 692 человека. Команда "красно-белых" перед матчем сообщила о продаже всех билетов на данную игру.

В составе ЦСКА на матч заявлены Владислав Тороп, Милан Гайич, Жоао Виктор, Кирилл Данилов, Данил Круговой, Дмитрий Баринов, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Артем Бандикян, Лусиано Гонду, Тамерлан Мусаев.

У "Спартака" на поле выйдут Александр Максименко, Кристофер Ву, Александер Джику, Руслан Литвинов, Роман Зобнин, Пабло Солари, Наиль Умяров, Жедсон Фернандеш, Эсекьель Барко, Маркиньос, Манфред Угальде.

Перед игрой футболисты, а также тренеры клубов и судьи приняли участие в мемориальной акции "Бессмертный полк" в рамках программы Российского футбольного союза "Одна на всех. Команда, Родина, Победа". Они вышли на поле с портретами родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Команда, которой удастся одержать победу в данном матче, выйдет в суперфинал Кубка России и сыграет с победителем встречи "Пути РПЛ". Эта игра состоится 7 мая между московским "Динамо" и "Краснодаром".

Ранее швейцарец Фабио Челестини покинул пост главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА, который он занимал с лета прошлого года. Под его руководством команда завоевала Суперкубок России. Контракт был расторгнут по соглашению сторон.

Вместе с Челестини ЦСКА покинули его помощники Манель Экспосито, Хосе Блеса, Хавьер Нойя, Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов.

