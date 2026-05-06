МВД РФ предложило провести эксперимент по целевому набору трудовых мигрантов

Фото: 123RF.com/mikkiorso

МВД России предложило провести эксперимент по целевому организованному набору иностранной рабочей силы в 2027–2030 годах. Соответствующий проект федерального закона размещен на портале нормативных правовых актов.

Предполагается, что правительство РФ получит полномочия проводить эксперимент по апробации правил и условий трудовой деятельности иностранцев в России в порядке организованного набора.

Уточнялось, что предполагается использование реестровой модели: работодатели, заказчики работ или услуг и иностранные работники будут включены в отдельные реестры, что подтвердит их право на привлечение и осуществление трудовой деятельности.

Также планируется создание миграционных хабов для первичного временного пребывания иностранцев, где они смогут пройти необходимые для работы процедуры.

Кроме того, законопроект предлагает проводить медицинское освидетельствование и обязательную государственную геномную регистрацию иностранцев в государственных медучреждениях, включенных в перечень, утвержденный правительством. В Трудовой кодекс предлагается внести поправку, предписывающую заключать с привлекаемыми в рамках организованного набора иностранцами исключительно срочные трудовые договоры.

Также МВД предлагает внести изменения в Налоговый кодекс, введя госпошлины за включение работодателей и иностранных работников в соответствующие электронные реестры, за изменение этих реестров и за получение иностранцами идентификационной карты с электронным носителем.

При этом граждан стран – членов Евразийского экономического союза предлагается освободить от уплаты госпошлины за включение в реестр работников – участников целевого набора.

Вместе с тем в Бюджетный кодекс планируют внести изменения, согласно которым к источникам доходов бюджетов субъектов России отнести по нормативу 100% налога на доходы физлиц от трудовой деятельности иностранцев в рамках эксперимента. Законопроекты вступят в силу с 1 января 2027 года.

Ранее комитет Госдумы поддержал проект об ужесточении требований к трудовым мигрантам. Документом предлагается обязать детей трудовых мигрантов по достижении 18 лет выехать из России в течение 30 дней, если нет иных оснований для проживания, или оформить патент.