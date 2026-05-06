Первые тюльпаны распустились на клумбах в Москве

На клумбах Москвы распустились первые тюльпаны. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства столицы.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, цветы украсили улицы, набережные, парки, скверы и общественные пространства. Луковицы были высажены специалистами комплекса еще осенью, до наступления устойчивых заморозков.

Традиционно для оформления цветников использовали несколько сортов: желтый "стронг голд" с бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красный "апельдорн", белые "сноу кристал", "хакуун" и "уайт флэг", а также нежно-розовый "шуга лав".

Высадка цветов на городские клумбы проводится поэтапно: в апреле высаживают виолу, в конце мая – начале июня запланированы масштабные работы по высадке однолетников, затем цветочные композиции дополнят многолетниками. Благодаря такому подходу цветы будут радовать горожан и гостей столицы до поздней осени.

Ранее сообщалось, что свыше 170 тысяч разноцветных виол и тюльпанов украсят территорию Кремля и Александровского сада ко Дню Победы. Специалисты следили за прогнозом погоды весной, чтобы высадить цветы в самый благоприятный момент.

