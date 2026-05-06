Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 10:43

Транспорт

На "Маяковской" и "Курской" появились стены памяти с именами ветеранов – работников метро

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Стены памяти с именами сотрудников Московского метрополитена, участвовавших в Великой Отечественной войне, появились у выхода № 1 на станции "Маяковская" и в аванзале "Курской". Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, передает портал мэра и правительства Москвы.

В числе увековеченных героев оказался машинист метро Алексей Рябышкин. В 1941 году он добровольно вступил в 1-й коммунистический рабочий батальон и служил в 18-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения Ленинградского района.

Также там указано имя Дмитрия Дьячкова – машиниста Горьковского радиуса, который в том же году ушел в коммунистический батальон. Упоминается и Тамара Романова, работавшая токарем в вагоноремонтных мастерских, а в годы войны – на производстве военной техники.

Вместе с тем пассажиры могут ознакомиться с историей подвига Героя Советского Союза Николая Евстафьева, который во время форсирования реки Дунай обеспечивал связь для командного пункта 35-го стрелкового корпуса. После войны Евстафьев работал слесарем-осмотрщиком вагонов в электродепо "Северное".

Ранее горожан пригласили посетить исторический маршрут в рамках программы "Живое эхо Великой Победы" на ВДНХ. 9 и 10 мая гости увидят спектакли на основе рассказов ветеранов, кинокартины о Великой Отечественной войне, реконструкцию фронтового концерта и услышат легендарное сообщение диктора Юрия Левитана о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

Особую атмосферу создадут архивные фотографии и аудиоматериалы, например исторические объявления из громкоговорителей и песни военного времени.

Читайте также


транспортгород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика