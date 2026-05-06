Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 08:12

Город

Торговая и гастрономическая программа представлена на фестивале "Московская весна"

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Фестиваль "Московская весна" объединяет не только праздничные события и культурную программу, но и масштабную торгово-гастрономическую площадку, где гости знакомятся с ремеслами, вкусами и традициями разных регионов России. Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

На Тверской площади работает ярмарка авторских изделий и декоративно-прикладного искусства. Гостям представлены витражные интерьерные работы из стекла и гербария, расписанные вручную деревянные изделия – декоративные домики, маяки, парусники, скворечники и фигуры, а также живопись на холсте с весенними цветочными мотивами. В экспозиции можно увидеть фарфоровые вазы, скульптуры и цветочные композиции ручной работы, выполненные с использованием объемной лепнины и художественной росписи.

Отдельное место занимают цветочные композиции-ночники, садовые декоративные статуэтки, интерьерные фигурки из дерева, а также изделия из эпоксидной смолы, стабилизированного мха и природных материалов – моссариумы, панно, картины и украшения. Дополняют ярмарку работы в техниках вышивки, сухого валяния и текстильного цветоделия, а также живописные и графические работы с городскими и природными сюжетами, представленные в формате картин и сувенирной продукции.

Также на Тверской площади представлены ботанические барельефы из гипса и глины – декоративные панно с отпечатками живых растений, точно передающие форму и фактуру цветов и сохраняющие образ летней природы в интерьерном формате.

А еще гости фестиваля смогут тут приобрести авторские текстильные изделия ручной работы, созданные на основе русских вышивальных традиций: золотого шитья по шелку и бархату, глади, мережки, канители и бисероплетения. Эти предметы продолжают исторические техники ремесла и переосмысляют их в современном интерьерном и подарочном формате.

Тверской бульвар в рамках "Московской весны" объединяет современные интерпретации народной эстетики и гастрономию Севера. Здесь можно увидеть авторские кокошники-ободки в современном стиле ручной работы и свечи. Здесь же представлены сувениры по сказкам и легендам народов России. А еще для гостей – дикая рыба северных пород, выловленная в озерах полуострова Таймыр и районах Енисейского залива Северного Ледовитого океана. В торговых рядах – сыры, мясные изделия, грибы и мед из разных регионов страны.

На улице Городецкой гостей ждут украшения в русском народном и этническом стиле, мыльная флористика и изделия из полимерной глины. Улица Сухонская предлагает текстильные и вязаные игрушки, а также кожаные сувениры ручной работы.

На Вешняковской улице можно увидеть предметы интерьера из массива дерева и перекусить: в меню – горячие чайные напитки и кофе, сытные куриные и мясные угощения и блины из Башкортостана.

На улице Грекова гости фестиваля смогут попробовать жареные пельмени со сметаной "Весенний дар", а затем – сладкую вафлю "Майская сказка" с клубничным мороженым, киви и шоколадным топпингом, айс-латте "Сладкая весна" с карамелью, шоколадными джус боллами, зефиром, взбитыми сливками и шоколадным топпингом.

Улица Хачатуряна предлагает десерты и сытные блюда: жареные пельмени со сметаной и жареный картофель со свежей зеленью и соусом, а на сладкое – вафельный десерт "Первомай" с мороженым и свежими ягодами, горячие пончики в сахарной пудре "Весенние облака", яблоки в карамели "Майская радуга", мороженое ассорти в вафельном рожке "Майская свежесть".

На Коптевском бульваре гости пробуют татарскую губадию, заварные воздушные палочки с сахарной пудрой и вафли-шарики на палочке. На улице Стартовой представлены цветочные композиции, свечи, пряники ручной работы и зефиро-сэндвичи.

Торговая и гастрономическая программа фестиваля "Московская весна" демонстрирует богатство регионов России – от народных промыслов и авторского дизайна до уличной еды и традиционных сладостей, создавая атмосферу весеннего праздника и путешествия по стране в самом центре города.

В программе фестиваля возможны изменения, за расписанием можно следить на сайте.

Ранее сообщалось, что москвичи могут посетить первый в России музей пластической скульптуры "Историал. Коллекция" в парке "Зарядье". Музей задуман как художественный зал славы, где собраны образы тех, кто формировал и формирует цивилизационную идентичность русского народа. В экспозиции выдающиеся исторические деятели находятся на расстоянии вытянутой руки.

Читайте также


городфестивали

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика