06 мая, 04:27

Политика

Захарова заявила, что Россия готова к результативным переговорам по Украине

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Москва не отказывается от переговорного процесса по украинскому урегулированию и открыта к контактам, которые принесут конкретную отдачу. Об этом в интервью РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, российское руководство неизменно подчеркивает настрой на эффективный и результативный диалог. Вместе с тем дипломат отметила, что американские переговорщики, курирующие украинское направление, в настоящий момент полностью переключились на ближневосточную проблематику.

Несмотря на это, подчеркнула Захарова, Москва своих подходов не меняет и от самой идеи проведения встреч, ориентированных на заявленные цели, никогда не отступала.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что масштабная атака БПЛА и ракет со стороны Украины, нанесенная по России во вторник, 5 мая, является демонстрацией нежелания Киева прийти к дипломатическому урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что реальные действия Украины идут вразрез с ее политической риторикой.

