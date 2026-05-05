Тысячи разноцветных виол и тюльпанов украсят Кремль ко Дню Победы

Более 170 тысяч разноцветных виол и тюльпанов украсят территорию Кремля и Александровского сада ко Дню Победы, сообщает пресс-служба управления делами президента России.

Уточняется, что специалисты следили за прогнозом погоды весной, чтобы высадить цветы в самый благоприятный момент. В частности, территорию Кремля украсят 32 тысячи виол, а в Александровском саду 40 тысяч виол создадут композицию в виде российского флага и георгиевской ленты.

Кроме того, в октябре прошлого года специалисты высадили свыше 100 тысяч тюльпанов насыщенных цветов и разных сортов. Большая часть из них – махровые и пионовидные. Они будут радовать горожан и гостей города весь май.

"После того как тюльпаны отцветут, клумбы получат другое – летнее оформление, которое будет поддерживаться специалистами до самой осени", – цитирует пресс-службу РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в столичном транспорте в честь 9 Мая раздадут более 8 тысяч георгиевских лент. Получить символ воинской славы можно будет с 6 по 9 мая у стоек "Живое общение" на 15 станциях метро столицы, а также на автовокзалах Красногвардейский, Центральный, Саларьево, Северные ворота и Южные ворота.

Кроме того, посетителей ВДНХ 9 и 10 мая будет ждать специальная программа в честь Дня Победы. Горожан ожидают исторический маршрут, объединяющий шесть площадок.