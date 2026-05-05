Daily Star: в Италии женщина отрезала пенис мужу, предложившему ей жить со второй женой

В Италии 35-летняя женщина отрезала пенис мужу, узнав, что он хочет жить одновременно с ней и второй женой. Об этом сообщает Daily Star.

Выяснилось, что пара недавно перебралась из Бангладеш в итальянский город Ангри. Муж выбрал дом, который будет удобен для обеих женщин. Однако одна из них была категорически против того, чтобы делить супруга с другой женщиной.

На этой почве пара начала конфликтовать. В какой-то момент женщина подождала, пока муж уснет, и отрезала ему пенис кухонным ножом. Мужчина проснулся, выбежал на балкон и стал звать на помощь. Его крики услышали двое случайных прохожих, которые зашли в дом и помогли остановить кровотечение до прибытия скорой.

Отмечается, что отрезанный пенис они положили в лед в надежде, что врачи смогут его пришить, однако впоследствии оказалось, что такую операцию сделать невозможно.

Прибывшие на место полицейские застали супругу мужчины в состоянии шока с ножом в руке. Ей предъявили обвинение в покушении на жизнь человека. В настоящее время она находится под арестом.

Ранее в Индии 19-летний студент по имени Шивам облил антисептиком интимную зону своей партнерши и поджег ее. По данным СМИ, молодые люди начали общение в приложении для знакомств. Вскоре они стали вместе жить.

По данным полиции, студент обещал девушке скорую свадьбу, но при этом регулярно применял к ней насилие и принуждал к интиму. В результате Шивам избил партнершу глиняным горшком и металлической бутылкой, после чего облил ее антисептиком и поджег. Пострадавшая смогла потушить огонь, а через два дня ей удалось скрыться.

Девушку госпитализировали в больницу в Дели. Полиция возбудила уголовное дело против студента по нескольким статьям, включая нападение и сексуальные преступления.

