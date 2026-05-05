05 мая, 16:00

Общество

Подмосковные врачи спасли пациента с гвоздем в черепе

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи в Московской области спасли мужчину с гвоздем в черепе, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Пациента в Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского привезла бригада скорой помощи. Отмечается, что гвоздь повредил мужчине глаз – прошел через нижнюю главную щель, верхнюю челюстную пазуху, крылонебную ямку и остановился в основной пазухе.

Врач-офтальмолог Александр Богатырев объяснил, что сложность состояла в том, что инородное тело вошло очень глубоко и находилось рядом с крупными сосудистыми сплетениями, а их повреждение могло привести к смерти.

Офтальмологи, отоларингологи и нейрохирурги провели консилиум и выработали тактику лечения. После этого офтальмологи удалили гвоздь и сделали ушивания рваной раны оболочки глазного яблока.

"В результате специалистам удалось сохранить как жизнь пациенту, так и зрительную функцию", – добавил Богатырев.

После стабилизации мужчину выписали домой на амбулаторное лечение по месту жительства.

Ранее в столице медики спасли 62-летнего мужчину с осложненной формой варикоза. В больницу он обратился с жалобами на боль, тяжесть, отеки и пигментацию правой ноги.

В ходе операции пациенту "закрыли" пораженную вену с помощью лазера, а затем удалили мелкие измененные вены. Через полгода на контрольном осмотре мужчина сказал, что боли исчезли, отеки прошли, а признаки заболевания больше не беспокоили.

