Собянин и Кравцов подписали соглашения о внедрении МЭШ еще в пяти регионах РФ

Сергей Собянин совместно с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым и заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олегом Качановым подписали соглашения о внедрении цифровых сервисов и подсистем "Московской электронной школы" (МЭШ) в школы пяти регионов РФ. Церемония прошла в столичной мэрии.

От регионов соглашения подписали глава Башкирии Радий Хабиров, глава Карелии Артур Парфенчиков, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, а также заместитель председателя правительства и министр образования Тверской области Ольга Калинина.

"Мы с министерством просвещения России и Минцифры подписали соглашение, которое позволяло бы под эгидой министерства просвещения и Минцифры внедрять в регионах основные сервисы "Московской электронной школы", поддерживать их, развивать и соответствовать тем стандартам, которые устанавливает министерство просвещения", – заявил мэр столицы.

Перед подписанием документов Собянин отметил, что первые шесть регионов уже внедрили сервисы МЭШ и они работают успешно. По его словам, благодаря новым соглашениям "Московской электронной школой" будут пользоваться порядка 10 миллионов человек.

Мэр также уточнил, что проект планируется внедрить в систему среднего профессионального образования Башкирии, Карелии, Вологодской, Мурманской и Тверской областей со следующего учебного года – по предложению Минпросвещения.

Собянин подчеркнул, что это важное направление, поскольку почти половина школьников после 9-го класса уходят в колледжи, где им также нужна такая поддержка. Кроме того, там развиваются сервисы профессионального образования.

Вместе с тем Собянин выразил признательность федеральным министерствам за совместную работу, отметив, что в настоящее время создается единый продукт, который объединит регионы и поможет выравниванию уровней знаний и образования в стране.

В свою очередь, Кравцов отметил, что лучший опыт регионов и Москвы будет тиражироваться для укрепления суверенной системы образования. Он поблагодарил Собянина за работу по созданию МЭШ, которая началась около 15 лет назад, и подчеркнул, что регионы, уже использующие систему, видят улучшение образовательных результатов.

"И те регионы, которые сегодня будут подписывать соглашение, изучили опыт. И мы вместе с министерством цифрового развития, департаментом образования Москвы будем оказывать дальше всю необходимую поддержку", – добавил министр.

Качанов добавил, что задача Минцифры – создать в школах удобную, понятную, безопасную и одинаково доступную по всей стране цифровую среду, соответствующую высоким технологическим стандартам. Он отметил, что решения Москвы превосходят заданные стандарты, что позволяет регионам не тратить собственные силы и средства, а получить готовые технологические решения для выполнения задач по цифровизации обучения детей и удобства работы преподавателей.

Как добавили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, столица предоставляет регионам доступ к электронному журналу, электронному дневнику, библиотеке образовательных материалов и другим сервисам МЭШ. Внедрение идет поэтапно, по мере готовности местных систем.

Согласно договоренностям, специалисты из Москвы будут оказывать техническую и методическую поддержку, обучать сотрудников образовательных организаций работе в системе, помогать адаптировать и дорабатывать системы под нужды регионов.

В настоящее время сервисы МЭШ уже внедрены в Татарстане, Дагестане, Калужской, Московской, Тюменской областях и Ямало-Ненецком автономном округе. Проект охватил 4 381 школу, а общее число пользователей превышает 4,8 миллиона человек. С первой четверти 2026–2027 учебного года к ним присоединятся еще 5 регионов, – то есть еще 2 750 школ и более 2,3 миллиона пользователей.

С учетом Москвы МЭШ охватит около 7,8 тысячи школ, где обучаются порядка 4,7 миллиона учеников – 26% школьников России. Общее число пользователей превысит 10,2 миллиона человек.

С начала 2027–2028 учебного года, после внедрения проекта в систему среднего профессионального образования пяти регионов, к МЭШ подключится 221 региональный, федеральный и частный колледж – это более 192 тысяч пользователей.

Ранее сообщалось, что москвичи с начала учебного года заказали свыше 250 тысяч справок с помощью онлайн-сервиса МЭШ. Уточнялось, что функционал сервиса освобождает граждан от личного посещения школы и сокращает время ожидания документа с 3 дней до 3 минут.