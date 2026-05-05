05 мая, 14:01

В парке имени Юрия Лужкова откроют инсталляцию ко Дню герба и флага Москвы

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Инсталляцию, посвященную Дню герба и флага Москвы, откроют 6 мая перед северным входом в парк имени Юрия Лужкова. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Торжественное открытие состоится в 11:00. Ожидается торжественная речь директора парка "Кузьминки-Люблино" и представителей Фонда имени Ю. М. Лужкова. Кроме того, для посетителей также выступит кавер-группа.

На празднике ожидается коллективная разминка и вручение специальных стартово-финишных наборов. Затем состоятся забеги: семейный на дистанцию 2,5 километра, с 11:30 до 12:30, а также индивидуальный забег на дистанцию 5 километров, с 11:55 до 12:55. Все победители получат сувениры, памятные медали, а также поборются за призовой фонд. Участие в забегах бесплатное, но по предварительной регистрации.

Кроме того, с 11:30 до 12:30 на площадке пройдут мастер-классы по созданию древа семьи и экосувениров, а с 14:00 до 16:00 здесь организуют акварельный пленэр на свежем воздухе. Участие в мероприятиях бесплатное. Также посетители смогут увидеть фотовыставку "Москва в сердце", которая будет работать рядом с новой инсталляцией до 6 июня.

Ранее москвичей пригласили посетить фестиваль "Московская весна", посвященный Дню Победы и Году единства народов России. На 30 площадках в разных районах города посетителей ждут концерты, спектакли, ярмарки, спортивные состязания. Для детей и подростков подготовили программу с творческими, кулинарными и инженерными занятиями.

