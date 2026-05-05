Аэропорт Пулково предупредил о возможных корректировках графика рейсов в Москву

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в ближайшее время может быть скорректирован график рейсов в Москву. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Это связано с введенными в столичном воздушном пространстве временными ограничениями. Информация появится на онлайн-табло и будет объявлена в терминале.

В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево действуют временные ограничения на полеты – авиагавани не принимают и не выпускают самолеты.

Такие меры были введены для обеспечения безопасности полетов. Запрет на использование воздушного пространства в районе аэропортов объявлен на фоне налетов беспилотников.

Помимо этого, в Шереметьево может увеличиться время прохождения послеполетных формальностей по прилете из других стран. Это связано с усилением безопасности.

