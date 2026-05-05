На Земле произошла магнитная буря, спрогнозированная в апреле

В ночь на 5 мая на Земле зафиксировали магнитную бурю уровня G2. Ранее данное событие спрогнозировали математические модели. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Причиной ночных возмущений стал медленный выброс корональной плазмы. Его зарегистрировали еще 30 апреля и тогда же промоделировали его траекторию. Однако оставались сомнения, что плазма преодолеет расстояние от Солнца до Земли и не рассеется за почти неделю пути.

"Откровенно говоря, хотя математика умнее человека, внутренне не верилось, что за почти неделю пути от Солнца к Земле эта структура не распадется и не растворится, но в итоге не спеша, но дошла, ударив по планете прошедшей ночью", – прокомментировали в лаборатории.

Буря достигла пика около полуночи. По оценке специалистов, интенсивность полярных сияний достигла примерно 8 баллов по 10-балльной шкале. При этом в лаборатории отметили, что для наблюдателей это могла быть одна из последних возможностей увидеть сияние до наступления осени, так как с началом лета ночи становятся слишком короткими и светлыми, из-за чего свечение неба перестает быть различимым.

По состоянию на утро 5 мая вспышечная активность Солнца находилась на низком уровне, буря завершилась и, согласно прогнозу, уже не возобновится в ближайшие дни. Однако ученые не исключают новую волну активности через 3–4 дня, когда на восточном крае солнечного диска появится крупная активная область.

Ранее ученые обнаружили 7 групп пятен на той стороне Солнца, которая обращена к Земле. Происходящие в них вспышки назвали достаточно слабыми. По словам ученых, пиком подъема активности небесного светила были две X-вспышки 24 апреля.