Доступ к мобильному интернету в Москве восстановили

Временные блокировки мобильного интернета по соображениям безопасности в Москве завершены. Об этом заявила пресс-служба Минцифры России.

"Доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен", – уточнили в ведомстве, добавив, что операторы уже начали восстанавливать доступ к сетевым ресурсам.

Вместе с тем министерство напомнило, что локальные отключения доступа к Сети в российских регионах применяются в случае угроз безопасности, включая атаки с использованием вражеских беспилотников. Это помогает снизить точность наведения дронов и пресечь возможные удары.

Операторы связи заранее предупредили москвичей о возможных ограничениях в работе мобильного интернета и СМС с 5 по 9 мая из-за подготовки и проведения праздничных мероприятий. Например, "Билайн" уточнял, что это связано с мерами безопасности.

Жители мегаполиса начали жаловаться на сбои в работе Сети и невозможность отправить СМС утром 5-го числа. Причем утверждалось, что загружать не удавалось и сайты из "белого списка".

На фоне последнего Минцифры заявило, что оперативно связывается с правоохранителями и спецслужбами для запуска в столице ресурсов из перечня, заверив, что горожане будут оповещены о завершении процесса.

