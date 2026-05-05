Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 11:51

Спорт

Юбилейный полумарафон "Забег.РФ" пройдет в Москве 23 мая

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Юбилейный, 10-й полумарафон "Забег.РФ" состоится в Москве 23 мая. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В мероприятии примут участие около 50 тысяч человек. Им предлагается 4 дистанции – 1, 5, 10 или 21,1 километра.

Также в этом году впервые пройдет Кубок медиа. Это турнир для представителей СМИ и блогеров. Проверят свои силы более 60 сотрудников главных российских медиа.

Старт и финиш состоятся на Васильевском Спуске. Во время полумарафона спортсмены пробегут в том числе у Кремля, храма Христа Спасителя, здания министерства иностранных дел и Дома правительства.

Участвовать в марафоне могут все желающие в возрасте от 6 лет, необходима предварительная регистрация. Также пройдет и онлайн-мероприятие. Спортсменам подарят брендированные футболки с символикой старта и медаль на финише. А для гостей и болельщиков подготовили фан-зону с развлекательной программой.

Полумарафон начнется одновременно в разных регионах страны. Всего в нем примут участие свыше 200 тысяч человек.

Кроме того, 16 мая в Москве пройдет 90-я эстафета по Садовому кольцу. Она начнется в 08:00 у здания РИА Новости на Зубовском бульваре. Финишируют участники у Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького на улице Крымский Вал.

Забег по Садовому кольцу состоится в Москве 16 мая

Читайте также


спортгород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика