05 мая, 11:34

Транспорт

Столичных водителей призвали заранее планировать поездки в область 8–11 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев​

Водителям в Москве рекомендуется заранее планировать поездки в область 8–11 мая, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Например, 8 мая количество машин на дорогах будет больше примерно на 50 тысяч по сравнению с периодом 4–7 мая. Основной рост трафика ожидается на вылетных магистралях, а максимальная нагрузка придется на дороги, ведущие в область.

Для того чтобы сэкономить время в пути, следует выезжать за город 8 мая до 13:00 или после 21:00, посоветовал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Возвращаться стоит до 12:00 11 мая.

Согласно данным аналитиков ЦОДД, 8 мая станет пиковым днем выезда, поскольку многие жители Москвы покидают город заранее или вечером после работы. При этом с 9 по 11 мая количество автомобилей снизится примерно на 540 тысяч, а уровень загруженности не превысит 1–2 балла.

Наименее загруженными при въезде в город будут Рублевское, Ленинградское и Алтуфьевское шоссе, проспект Генерала Дорохова и улица Липецкая, а при выезде – Рублевское, Волоколамское и Ярославское шоссе, проспект Генерала Дорохова и улица Липецкая.

Самое плотное движение на въезде в столицу ожидается на Каширском и Ярославском шоссе, а также улице Осташковской и Профсоюзной, на Ленинском проспекте. При выезде из Москвы большой поток ожидается на улице Осташковской и улице Люблинской, Ленинском проспекте, Каширском и Щелковском шоссе.

Перед каждой поездкой стоит проверять актуальную дорожную ситуацию в навигаторе и строить маршрут, учитывая возможные перекрытия. При этом ЦОДД будет мониторить обстановку круглосуточно, чтобы оперативно корректировать работу светофоров и выводить сообщения для водителей на дорожные табло.

Ранее сообщалось, что движение транспорта на ряде улиц и набережных Москвы временно перекроют 9 мая. С 05:00 до окончания мероприятия движение будет закрыто, например, на улицах Тверской, Моховой, Большой Никитской, Петровке, Охотный Ряд и Волхонке.

транспортгород

