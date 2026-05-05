05 мая, 11:21

Сбер предупредил о возможных затруднениях в работе сервисов банка 5–9 мая

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В период с 5 по 9 мая клиенты Сбера могут столкнуться с трудностями при пользовании сервисами банка. Об этом предупредили в пресс-службе организации.

Там напомнили, что в указанные дни в ряде российских регионов возможны временные ограничения в работе мобильного интернета и сложности с отправкой СМС. При этом они будут носить эпизодический характер.

"У части клиентов вход в приложения "Сбербанк Онлайн" и "Сбербизнес" может быть затруднен. СМС с кодами подтверждения иногда будут приходить с задержкой. Это не сбой в банке – это особенности связи в моменте", – заявили в Сбере.

В пресс-службе добавили, что все СМС-коды сохранятся в истории уведомлений в приложении, найти их можно будет в разделе "История операций" после подключения к Wi-Fi. Чтобы войти в интернет-банк "Сбербизнес", лучше настроить авторизацию по ПИН-коду или QR-коду.

При этом отделения банка и банкоматы все дни будут работать в привычном режиме.

О временных ограничениях в работе мобильного интернета и СМС-сервисов в Москве на время подготовки и проведения праздничных мероприятий в период с 5 по 9 мая ранее предупреждали сотовые операторы.

В "Билайне" рассказали, что возможные ограничения связаны с обеспечением мер безопасности. В компании рекомендовали использовать для доступа в интернет Wi-Fi, а для звонков включить функцию VoLTE в настройках телефона.

Москвичи начали сообщать о сбоях в работе мобильного интернета и невозможности отправить СМС-сообщения утром 5 мая. При этом утверждалось, что не открываются и сайты из "белого списка".

технологии

