Ограничения введены в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево

Временные ограничения начали действовать в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Об этом предупредила пресс-служба Росавиации.

Согласно нынешнему режиму, авиагавани перестали работать на прием и выпуск самолетов. Данные меры, по уточнению федерального агентства воздушного транспорта, обусловлены необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Запрет на использование воздушного пространства в районе аэропортов был объявлен на фоне налетов дронов. Всего к настоящему моменту силы ПВО сбили 6 БПЛА.

Первый удалось перехватить примерно в 00:55 по местному времени, а три последних – в 07:56. На местах падения осколков работали сотрудники экстренных служб.