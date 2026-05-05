Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 08:01

Происшествия

Силы ПВО Минобороны сбили 289 украинских БПЛА над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны сбили 289 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в пресс-службе ведомства.

Дроны, в частности, были уничтожены над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской и Калужской областями. Помимо этого, беспилотники перехватили над Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской и Псковской областями.

В министерстве указали на то, что БПЛА также были сбиты над:

  • Новгородской областью;
  • Ленинградской областью;
  • Ростовской областью;
  • Волгоградской областью;
  • Московским регионом;
  • Республикой Крым;
  • Республикой Татарстан;
  • Краснодарским краем;
  • Азовским морем.

Ранее сообщалось, что два мирных жителя получили ранения при атаке украинских дронов в Брянской области. По информации главы региона Александра Богомаза, БПЛА атаковали село Демьянки Стародубского муниципального округа.

Пострадавшие мужчина и женщина были госпитализированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика