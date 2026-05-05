05 мая, 06:59

Политика

Медведев высмеял переговоры Зеленского и Пашиняна на английском языке

Фото: ТАСС/Екатерина Штукина

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал общение премьер-министра Армении Никола Пашиняна и украинского лидера Владимира Зеленского на английском языке в ходе их встречи в Ереване. Об этом политик написал в мессенджере MAX.

По мнению Медведева, публичная часть беседы была лишь спектаклем для объективов, тогда как оба политика "отлично говорят на русском". Он охарактеризовал их попытку изъясняться на иностранном языке как проявление ущербности.

Политик выдвинул предположение, что настоящий, кулуарный разговор Пашинян и Зеленский вели на знакомом им с детства русском языке.

В завершение он с сарказмом отметил, что единственным недостающим элементом этой "лингвистической" сцены были президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс, которые могли бы оценить плачевный уровень английского у собеседников.

Ранее Медведев высказал мнение, что политические отношения США и Европы похожи на "пауков в банке". Он подчеркнул, что при этом Россия продолжает заниматься только своими делами и развитием страны, так как у Москвы есть "свои интересы".

