04 мая, 23:58

Театр Сатиры попросил зрителей заранее распечатывать билеты из-за ограничений связи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Театре Сатиры предупредили зрителей о необходимости заранее распечатывать билеты на спектакли или сохранять их в памяти телефонов. Причиной этому стали плановые отключения мобильного интернета в центре Москвы в период с 5 по 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба театра.

В администрации подчеркнули, что в ближайшее время проход в зал будет возможен только при предъявлении загруженного билета, и отсутствие доступа к Сети не станет основанием для исключения.

Также ранее информация о временных ограничениях в работе мобильного интернета и СМС-сервисов в Москве на время подготовки и проведения праздничных мероприятий поступила от сотовых операторов. "Билайн" отметил, что возможные ограничения связаны с обеспечением мер безопасности.

В компании рекомендовали жителям и гостям города использовать для доступа в интернет Wi-Fi, а для звонков включить функцию VoLTE в настройках телефона.

Мобильный интернет могут отключить в Москве на майские праздники

