04 мая, 21:37Мэр Москвы
Мэр Москвы сообщил о 13-м уничтоженном беспилотнике, летевшем к столице
Нейтрализован еще один дрон, который вечером в понедельник, 4 мая, летел в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
На месте падения фрагментов БПЛА задействованы экстренные службы, добавил мэр.
Атаку беспилотников на Москву начали отражать в ночь 4 мая. С этого момента сбито уже 13 дронов.
При этом один из нейтрализованных БПЛА попал в здание в районе Мосфильмовской улицы. В результате случившегося никто не пострадал.
На этом фоне в столичном аэропорту Внуково вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Спустя время запрет на полеты был снят.