Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 16:25

Транспорт

Поезд в честь Дня Победы вышел на Арбатско-Покровскую линию метро

Фото: пресс-служба московского метрополитена

Поезд в честь Дня Победы вышел на Арбатско-Покровскую линию метро Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"Столичный транспорт ежегодно участвует в подготовке ко Дню Победы. Запуск тематических составов стал доброй традицией, которая позволяет отдать дань памяти бессмертному подвигу нашего народа", – отметил он.

Дизайн состава выдержали в оранжево-красных и голубых тонах, что символизирует мужество и единство народов страны. Также в оформлении использовали праздничную символику, а в интерьере вагонов разместили фразы о Победе в Великой Отечественной войне.

Этот тематический поезд стал уже четвертым по счету, украшенным в честь 9 Мая. Предполагается, что он будет курсировать по ветке до 22 июня.

Ранее еще 96 вагонов серии "Москва-2026" появились на Замоскворецкой линии столичного метро. Как рассказывал Сергей Собянин, теперь в парке этой линии 144 вагона новой серии. В сравнении с вагонами типа "Номерной", вместимость одного состава увеличилась примерно на 10%, а двери стали шире на 32%.

Читайте также


транспортметрогород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика