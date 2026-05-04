Пассажирский терминал аэропорта Жуковский будет расширен на 1 600 квадратных метров, рассказал генеральный директор воздушной гавани Александр Сенин.

Он отметил, что основной этап обновления терминала начался весной 2025 года после завершения работы над новым фирменным стилем.

"Сейчас мы – впервые в истории аэропорта – приступаем к расширению терминала за счет пристройки к нему дополнительных пространств с правой и левой стороны – по 800 квадратных метров каждая", – подчеркнул Сенин, слова которого приводит РИА Новости.

Изменения затронут зону прилета международных рейсов. Работы по расширению и обновлению внешнего вида будут завершены до конца третьего квартала 2026 года.

Глава авиагавани также указал на то, что в аэропорту за последний год был проведен ремонт и переоборудована зона регистрации. Проводится работа по организации парковой зоны с местами отдыха и детскими игровыми площадками, а также реконструкция и озеленение привокзальной территории аэропорта.

По словам Сенина, изменения направлены в первую очередь на повышение комфорта пассажиров, а не на прямое увеличение пропускной способности.

"Расширение зоны прилета, появление дополнительных площадей и дополнительной ленты выдачи багажа позволят значительно повысить скорость обслуживания нескольких рейсов одновременно", – отметил он.

Кроме того, действующая инвестпрограмма рассчитана до 2027 года, поэтому модернизация аэропорта продолжится.

Ранее Сергей Собянин рассказал об утвержденных планах развития транспортной системы Москвы на 2026 год. В частности, откроется первый участок новой Рублево-Архангельской линии метро с пятью станциями. Две из них уже действуют, три – новые: "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева".

Также будет закуплено 312 вагонов новейшей серии "Москва-2026". На Большой кольцевой линии (БКЛ) метро продолжится тестирование первого отечественного беспилотного поезда на базе модели "Москва-2024".

