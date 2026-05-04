Столичные компании наращивают выпуск медоборудования при поддержке города

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичные компании фармацевтической и медицинской отраслей наращивают мощности и расширяют свой ассортимент при поддержке города, передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова.

"В столице работает более 300 компаний фармацевтической и медицинской отраслей, на которых трудятся около 30 тысяч человек", – напомнил он.

Гарбузов указал, что в прошлом году производство медицинских инструментов, а также оборудования в столице выросло на 7,2% по сравнению с 2024 годом. В частности, на площадках выпускают бионические протезы, рентгенодиагностическое оборудование, ультразвуковые системы, средства первой и скорой медицинской помощи и многие другие изделия.

Также в компаниях Москвы разрабатывают программно-аппаратные комплексы цифрового контроля для работы в медучреждениях. Например, резидент технопарка "Мосмедпарк", "Хаасс", выводит на рынок централизованную систему сигнализации медицинских газов и вакуума. Система объединяет данные со всех устройств в единый контур, а также автоматически уведомляет обо всех инцидентах.

Компания продолжает развивать данное решение и занимается его масштабированием. Например, планируется дать возможность мониторинга сетей медицинских газов сразу в нескольких учреждениях, а в будущем – создать единую систему диспетчеризации.

Ранее Сергей Собянин сообщил о пяти больших программах поддержки в рамках создания производств. Одна из них – офсетные контракты, которые гарантируют компаниям долгосрочный заказ продукции в обмен на инвестиции в расширение и развитие производства. С 2017 года столица заключила уже 36 таких соглашений, в том числе с компаниями, которые производят медикаменты.

