04 мая, 11:57

"Солнце Москвы" окрасится в цвета триколора в День Победы

Колесо обозрения "Солнце Москвы" окрасится в цвета российского триколора 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу площадки.

На "Солнце Москвы" пройдет праздничная программа ко Дню Победы.

"Площадка объединит интерактивные форматы, открытый микрофон для детей, показательные выступления, мастер-класс по единоборствам, концертный вечер и тематическую архитектурную подсветку колеса обозрения", – говорится в сообщении.

Ведущий будет проводить розыгрыши и вовлекать гостей в праздничные активности, а на площадке будет работать интерактивная станция с танковым боем на радиоуправлении.

Кроме того, отдельным блоком программы станет открытый микрофон для детей от 6 до 12 лет. Участники смогут выступить с творческими номерами, посвященными Дню Победы. Финальной частью дневной программы станет концертный вечер с Еленой Князевой.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что выступление Владимира Путина на параде Победы в Москве ждет весь мир. Он также уточнил, что 9 мая у российского лидера ожидается напряженный день с двусторонними встречами.

В России также открылась регистрация на "Бессмертный полк онлайн". Цифровое шествие героев Великой Отечественной войны пройдет в День Победы. Первыми их увидят жители Чукотки и Дальнего Востока, после чего эстафета памяти проследует через Сибирь, Урал, Центральную Россию и завершится на западных рубежах страны.

