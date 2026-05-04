Сергунина пригласила юных гостей фестиваля "Московская весна" на мастер-классы

С 1 по 11 мая в столице проходит фестиваль "Московская весна", посвященный Дню Победы и Году единства народов России. На 30 площадках в разных районах города посетителей ждут концерты, спектакли, ярмарки, спортивные состязания. Для детей и подростков подготовили программу с творческими, кулинарными и инженерными занятиями. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"На мастер-классах юные участники делают открытки для ветеранов Великой Отечественной войны и подарки для близких, знакомятся с народными промыслами и традициями жителей регионов нашей страны", – отметила она.

Одной из основных площадок стал Тверской бульвар, где гостям предлагают попробовать и приготовить самим блюда национальной кухни народов России. В их числе – кулебяки, карельские пирожки калитки, бурятские буузы, дальневосточная уха с камчатским крабом, рязанские каравайцы.

Здесь же на занятиях в шале "Домик столяра" посетители могут освоить азы искусства работы с деревом.

Кулинарные уроки проводятся во многих локациях, среди которых улица Святоозерская, бульвар Дмитрия Донского и сквер у станции метро "Некрасовка". Всех желающих приглашают приготовить удмуртские перепечи с сырно-яичной начинкой, осетинский суп с курицей и овощами, архангельские козули, а еще макароны по-флотски, тушеный картофель с салом и зеленью.

Серию занятий организовали на площадках на Волгоградском проспекте, улицах Городецкой и Перерве. Юные горожане пробуют себя в роли актеров дубляжа и озвучивают мультфильмы, придумывают сюжет собственной ленты о дружбе, изучают азбуку Морзе и рисуют плакаты ко Дню Победы. Кроме того, детям рассказывают о традиционных костюмах и танцах жителей разных регионов страны.

На площадке на Матвеевской улице посетителей ждет "Ботанический класс". В нем можно украсить цветочные горшки семикаракорской росписью и узнать, как правильно высаживать пряные травы и корнеплоды.

В научной студии на Вешняковской улице проходят инженерные мастер-классы. Ребята знакомятся с идеями конструктора Сергея Королева и печатают на 3D-принтере модели космических аппаратов, макеты танков Т-34 и ИС-2, пусковой установки БМ-13 "Катюша", истребителя Ла-7 и другой советской техники.

В студии живописи на Митинской улице гости иллюстрируют фрагменты рассказа Константина Ушинского "Ласточка" и повести Аркадия Гайдара "Тимур и его команда".

Создать стенгазету о героях Великой Отечественной войны и боевой листок, посвященный подвигам своих родственников в тот период, можно на Стартовой улице. Здесь же желающие учатся ткать салфетки, лепить из глины романовские игрушки, декорировать браслеты.

В шале в проезде Серебрякова ребятам рассказывают об особенностях гжельской, хохломской, уфтюжской и мезенской росписи. Их элементы предлагают нанести на деревянные ложки, конфетницы и самовары.

Афиша и адреса всех площадок опубликованы на странице фестиваля в туристическом сервисе Russpass. Чтобы посмотреть расписание, нужно выбрать интересующую локацию на интерактивной карте.

В июне на ВДНХ пройдет фестиваль "Наука и мороженое". Гости смогут заняться творчеством, изучить территорию выставки через науку, эксперименты и игры. Программа фестиваля и регистрация на мероприятия появятся на сайте ВДНХ 12 мая. Вход для всех желающих бесплатный.