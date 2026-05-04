04 мая, 10:56

Город

Жилой дом по реновации возведут в районе Ростокино

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Новый многоквартирный дом по программе реновации возведут в районе Ростокино. Об этом заявил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.

"В новостройке запланировано 172 квартиры, общая площадь которых превысит 10,8 тысячи квадратных метров", – рассказал он.

Здание появится на Сельскохозяйственной улице. Общая площадь надземной части составит свыше 15 тысяч "квадратов". В настоящее время на этом участке нет объектов капитального строительства.

Новоселы получат квартиры уже с чистовой отделкой. Шесть квартир спроектируют с учетом потребностей маломобильных граждан. Кроме того, безбарьерную среду создадут на придомовой территории и в местах общего пользования. Здесь же возведут детскую и спортивную площадки, проведут озеленение.

На первых этажах дома разместят общественные помещения, а также центр информирования по переселению в рамках реновации и объединенной диспетчерской службы. Новостройка впишется в сложившуюся инфраструктуру района.

В пешей доступности расположены поликлиники, школы, детсады, торговые объекты, заведения общественного питания, спортивные объекты, а также остановки общественного транспорта, парк "Сад будущего", Леоновская роща и Ростокинский акведук.

Ранее столичные власти приняли решение о реорганизации нескольких неэффективно используемых территорий города в рамках трех проектов комплексного развития территории (КРТ) на юго-западе и северо-востоке Москвы. Их общая площадь – 5,94 гектара. Сейчас там находятся устаревшие объекты. На реорганизуемых участках планируют построить более 75 тысяч квадратных метров жилья для реализации программы реновации.

