Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 09:38

Общество

Участница московской ярмарки отправляет овощи бойцам СВО

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Участница московской ярмарки Любовь из Орловской области вместе со своей семьей регулярно помогает бойцам СВО, передал портал мэра и правительства столицы.

Фермер передает военнослужащим картофель, капусту и другие овощи, выращенные самостоятельно, а также участвует в сборах продуктов.

Кроме того, семья женщины при необходимости покупает товары и объявляет сбор жестяных банок для изготовления окопных свечей. В поселке, где они живут, есть местный центр сбора гуманитарной помощи. В него жители привозят продукты, а о предстоящей отправке узнают из групп в соцсетях.

"Я советую другим фермерам и неравнодушным людям начинать с малого, для этого можно отслеживать информацию в тематических группах в социальных сетях", – поделилась Любовь.

Она также заботится и о конкретных бойцах. Например, друг ее семьи пошел добровольцем на СВО, был ранен, а сейчас демобилизовался. Когда он приезжал в отпуск, супруги собирали для него гумпомощь.

Ранее активисты юго-запада Москвы отправили бойцам СВО и жителям приграничных территорий 16 гуманитарных конвоев с начала года. Посылки собирали исходя из пожеланий военных и соцучреждений. Поучаствовать в благотворительных акциях могли все желающие. Пункты приема открыты во всех 12 столичных округах.

Собянин: более 500 тыс услуг оказали участникам СВО в Едином центре поддержки

Читайте также


обществогород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика