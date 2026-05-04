Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 09:30

Общество
Главная / Новости /

Экономист Балынин: средняя пенсия россиян превысит 29 тыс рублей в 2027 году

Экономист назвал размеры средней пенсии россиян в 2027 и 2028 годах

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Средний размер страховой пенсии по старости достигнет 29 тысяч рублей в 2027 году и превысит 31 тысячу в 2028-м. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Индексация выплат в последующие 2 года, по его словам, будет происходить в два этапа. В частности, с 1 февраля рост составит 4%, с 1 апреля пенсию увеличат еще на 3,4% в 2027 году и на 3,8% в 2028-м.

"Такой подход позволит увеличить страховые пенсии на 7,5% в 2027 году и на 8% – в 2028 году", – отметил Балынин.

Согласно утверждению эксперта, независимо от метода индексации (в один этап или в два) страховые пенсии в ближайшие годы будут расти как в номинальном, так и в реальном выражении, опережая инфляцию.

Более того, увеличение коснется и работающих пенсионеров, для которых данный процесс возобновился с 2025-го. Таким образом, в 2027–2028 годах они получат три повышения, одно из которых ожидается в августе за счет индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

Экономист подчеркнул, что государство располагает достаточными средствами для проведения запланированных индексаций. Кроме того, он обратил внимание на приоритетность властей в вопросах пенсионного обеспечения и перевыполнение показателей, поставленных в указе президента РФ "О национальных целях развития Российской Федерации".

В качестве обоснования своих слов Балынин привел в пример рост пенсий в 2026 году на 7,6% при инфляции в 2025-м в 5,6%.

Между тем в России вступили в силу измененные правила подсчета страхового стажа для назначения пенсий. Нововведения затронули граждан с сельским стажем, родителей близнецов и многодетные семьи.

Теперь неработающие граждане, имеющие 30 лет работы в агросфере и проживающие в сельской местности, получают доплату в размере 25% от фиксированной выплаты. Причем при переезде в город надбавка сохраняется.

Часть пенсионеров получит выплаты досрочно в преддверии майских праздников

Читайте также


общество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика