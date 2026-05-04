04 мая, 09:47

Юрист Тарновский: водитель такси не может высаживать пассажира в пути

Водитель такси не может высаживать пассажира до прибытия в пункт назначения, даже если между ними возник конфликт. Об этом РИА Новости рассказал правозащитник Никита Тарновский.

По его словам, после заключения договора перевозки водитель обязан доставить клиента до конечной точки, а односторонний отказ недопустим. Замечания пассажира, в том числе по поводу стиля вождения, не являются основанием для высадки.

"Высадка на проезжей части в непредназначенном для этого месте – это прямое нарушение ПДД (статья 12.19 КоАП РФ). <...> Это злоупотребление правом со стороны водителя", – добавил он.

В случае инцидента юрист рекомендует зафиксировать доказательства, в том числе сделать скриншот геолокации, сфотографировать автомобиль с номером и место высадки, а также сохранить чеки за повторную поездку.

По словам Тарновского, в подобных ситуациях можно подать иск как к водителю, так и к сервису заказа такси, поскольку судебная практика допускает признание агрегатора перевозчиком. Кроме того, при получении травм пассажир вправе требовать компенсацию, так как такси обязано иметь полис ОСАГО.

Тем временем столичные власти продолжают реализовывать комплекс мер по повышению безопасности поездок на такси. Например, с 2021 года в Москве работает информационная система "Аналитика работы такси", благодаря которой клиенты могут отключать от заказов недобросовестных водителей.

