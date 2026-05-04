Кратковременный дождь и до 25 градусов ожидаются в Москве 4 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в понедельник, 4 мая, составит от 23 до 25 градусов тепла, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидаются облачная погода и местами кратковременный дождь.

В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 20 до 25 градусов тепла, в некоторых районах тоже возможны небольшие осадки.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть юго-западный, западный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что дожди и похолодание вернутся в Москву к концу этой недели. По данным синоптика, до среды, 6 мая, включительно, в городе сохранится 20-градусное тепло.

Однако к концу недели погода изменится – пойдут дожди и температура опустится до 13–18 градусов.

