Аэропорты Внуково и Домодедово работают по согласованию с соответствующими органами

Столичные аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Такое решение было принято в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе воздушных гаваней.

В ведомстве подчеркнули, что в аэропортах возможны корректировки в расписании рейсов. Статус своего рейса пассажиры могут уточнить с помощью онлайн-табло.

Сообщения об ограничении работы московских аэропортов поступили на фоне информации о ликвидации дронов, летевших в сторону столицы. Как ранее заявил Сергей Собянин, силы ПВО ликвидировали два БПЛА. Это произошло в ночь на понедельник, 4 мая.