Шеф-повар Варакута: в домашней шаурме можно использовать куриное бедро

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При приготовлении полезной шаурмы дома можно заменить привычные компоненты. Об этом "Газете.ру" заявила шеф-повар, эксперт по фуд-дизайну, кейтерингу и продвижению проектов в сфере общепита Александра Варакута.

Основа блюда – лаваш. Его стоит выбирать тонким, с простым и понятным составом. Для более полезного варианта подойдет цельнозерновой.

Другой ключевой компонент – мясо. Варакута советует взять курицу: бедро или грудку без кожи. Чтобы шаурма вышла сочной и яркой на вкус, мясо нужно замариновать в специях. Подойдут готовые смеси для птицы или базовые приправы – смесь перцев, сладкая паприка, сванская соль. В маринад можно добавить немного йогурта, горчицы и лимонного сока, а готовить мясо лучше в духовке или на гриле, без масла.

"Если хочется особенно сочного результата, я люблю использовать су-вид", – поделилась собеседница издания.

По ее словам, овощей жалеть не стоит, ведь именно они дают свежесть и хруст, делают блюдо сбалансированным по вкусу и составу. Эксперт советует добавить огурцы, томаты, капусту, салатную зелень, красный лук, свежий или запеченный перец. Маринованные овощи тоже допустимы, но тогда важно следить за количеством соли и кислоты.

Связать компоненты по вкусу поможет соус. Майонез шеф-повар называет привычным, но скучным решением и рекомендует заменить его заправкой на основе греческого йогурта.

"Берем греческий йогурт, добавляем немного зернистой горчицы, лимонный сок, чеснок, зелень, соль и перец. Благодаря этой формуле получается свежий, сливочный и насыщенный соус", – добавила Варакута.

Ранее врач-диетолог Наталья Лазуренко предупредила, что шаурму нельзя есть тем, кто имеет проблемы с метаболизмом или нарушения работы ЖКТ. Основную опасность для организма представляют соусы. Например, майонез, как правило, содержит большое количество жиров, что повышает нутритивную плотность блюда.