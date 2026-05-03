Шереметьево предупредил об усиленном контроле прибывающих из-за границы пассажиров

Аэропорт Шереметьево предупредил прибывающих из-за рубежа пассажиров об увеличении времени прохождения необходимых процедур после полета из-за усиления контроля, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Уточняется, что аэропорт работает штатно, а скопления пассажиров не связаны с введением временных ограничений на полеты. В это же время пассажиры внутренних рейсов и граждане, вылетающие из Шереметьево, обслуживаются в обычном режиме.

Кроме того, из-за поступающих жалоб пассажиров и публикаций в СМИ Ространснадзор проводит мониторинг в аэропорту, сообщила пресс-служба федеральной службы. На данный момент персонал аэропорта предпринимает все необходимые меры по ликвидации последствий сбоев, говорится в сообщении.

Днем 3 мая аэропорт Домодедово принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это было связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства. В частности, были возможны корректировки в расписании рейсов. Затем ограничения оказались сняты.

