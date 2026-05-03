Движение поездов на калининградском направлении восстановлено после аварии в Литве

Пассажирские поезда до и из Калининградской области, задержанные из-за ЧП в Литве, вновь возобновили движение, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белорусской железной дороги.

Уточняется, что поезд сообщением Москва – Калининград отправился со станции Гудогай, также возобновляется движение других поездов сообщением до Калининграда из столицы и из Петербурга.

Кроме того, всем пассажирам задержанных рейсов белорусские железнодорожники предоставили необходимую помощь, питание, питьевую воду и медицинское сопровождение. Составы следуют в пункты назначения по своим маршрутам.

Инцидент произошел в каунасском районе Литвы, где с рельсов сошел локомотив и грузовые вагоны, следовавшие из ФРГ. В результате в пути задерживались поезда из Калининграда в Адлер и Москву, а также из Москвы и Петербурга в Калининград.

