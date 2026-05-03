03 мая, 17:29Транспорт
Ограничения на полеты сняты в аэропорту Домодедово
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Домодедово, сообщила пресс-служба Росавиации.
Соответствующие меры вводились для обеспечения безопасности полетов.
Воздушная гавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами днем 3 мая. Из-за этого были возможны корректировки в расписании рейсов.
Кроме того, аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропорту Внуково. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы только по согласованию в связи с введением временных ограничений на использование пространства в районе авиагавани.