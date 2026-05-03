03 мая, 16:28

Происшествия

Шесть жителей Белгородской области пострадали в результате атак ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Шесть мирных жителей пострадали в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадал водитель грузовика в поселке Октябрьский Белгородского округа. Еще одна женщина ранена в Шебекине после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на несколько многоквартирных домов.

Другая пострадавшая получила осколочные ранения и минно-взрывную травму в Грайвороне. Кроме того, еще три женщины обратились в больницу в поселке Дубовое.

Ранее двое взрослых и ребенок пострадали после попадания обломков украинского беспилотника в многоквартирный дом в Смоленской области. Пострадавший мужчина доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Женщина и ребенок находятся на амбулаторном лечении, их состояние оценивается как удовлетворительное.

