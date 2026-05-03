Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами, сообщила пресс-служба Росавиации.

Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. По данным ведомства, в расписании рейсов возможны корректировки.

Ранее аналогичные меры были введены в Домодедове. Аэропорт принимает и отправляет рейсы только по согласованию из-за временных ограничений воздушного пространства, связанных с обеспечением безопасности полетов.

Ограничения введены на фоне атаки вражеских БПЛА, которая началась утром 3 мая. По последним данным, силы противовоздушной обороны ликвидировали уже шесть беспилотников, летевших на столицу.

