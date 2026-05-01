Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 мая, 23:04

Происшествия

Полицейские изъяли у мужчины 114 свертков с наркотиками на юге Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На юге Москвы задержан мужчина со 114 свертками с мефедроном и другим наркотическим веществом. Об этом сообщила пресс-служба управления внутренних дел по Южному административному округу Москвы.

Уточняется, что злоумышленника задержали на улице Домодедовская. В изъятых свертках было свыше 180 грамм веществ. Также в его смартфоне найдена фотография тайника, в котором позднее обнаружили еще один сверток.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению и покушении на преступление, а также о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Мужчину заключили под стражу.

Ранее женщину в Свердловской области приговорили к 9 годам колонии общего режима за получение посылки с наркотиками внутри кофемолки. Она собиралась продать их на территории города. Ее задержали в пяти метрах от дома.

Читайте также


происшествиягород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика