Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 мая, 11:24

Политика
Главная / Новости /

Песков: Путин примет решение, останется ли Меликов во главе Дагестана до сентября

Путин примет решение, останется ли Меликов во главе Дагестана до сентября – Песков

Решение о том, будет ли глава Дагестана Сергей Меликов дорабатывать предусмотренный срок или в регионе будет назначен исполняющий обязанности главы Республики, будет принимать Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Путин решит", – ответил он на соответствующий вопрос журналиста Александра Юнашева.

Слухи об уходе Меликова с должности появились в Сети в начале апреля. Комментируя данную информацию, он выражал возмущение из-за того, что подобные сведения не утихают в кабинетах дагестанских чиновников, кулуарах, СМИ и соцсетях, когда фокус внимания, по его мнению, должен быть на чрезвычайной ситуации и помощи людям.

Позже Путин объявил о завершении работы Меликова на посту главы Республики Дагестан. Он отметил, что тот "многое сделал", однако теперь переходит на другую работу и "жизнь идет дальше".

Читайте также


властьполитика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика