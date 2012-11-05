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05 ноября 2012, 12:22

Для москвичей под Новый год заработает "сказочный таксофон"

Новый год таксофоны

В Москве накануне Нового года заработает "Сказочный таксофон", по которому жители и гости столицы смогут пообщаться с героями зимних сказок, сообщил руководитель проекта "Сказочная карта России" Алексей Козловский.

Проект будет реализован в рамках московской программы "Народный телефон" по установке телефонных кабин с возможностью позвонить бесплатно, передает "Интерфакс".

"Москвичи и гости столицы смогут позвонить любимому сказочному герою, чтобы поздравить или попросить исполнения своего желания", - заявил Козловский.

Узнать "сказочный таксофон" будет легко: он будет отличаться от обычных таксофонов по оформлению. Список сказочных героев, доступных по телефону, объявят в декабре.

Появление "сказочного таксофона" приурочено к годовщине программы установки бесплатных таксофонов в московском регионе.

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